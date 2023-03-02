Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Під час виконання бойового завдання загинув старший солдат ЗСУ Соколовський Олександр Олександрович. Сталося це 23 квітня 2022 року поблизу н.п. Заводи Харківської області.

Воїну було 37 років.

З 2003 по 2005 роки проходив строкову військову службу, а від 2021 року проходив службу за контрактом в ЗСУ. Брав участь в АТО/ООС.

У Олександра Соколовського залишилися дружина, три доньки, батьки та два брати.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: