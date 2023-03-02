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  • Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Сьогодні 06:45
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Під час виконання бойового завдання загинув старший солдат ЗСУ Соколовський Олександр Олександрович. Сталося це 23 квітня 2022 року поблизу н.п. Заводи Харківської області.

Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із Дніпропетровщини

Воїну було 37 років. 
 
З 2003 по 2005 роки проходив строкову військову службу, а від 2021 року проходив службу за контрактом в ЗСУ. Брав участь в АТО/ООС.
 
У Олександра Соколовського залишилися дружина, три доньки, батьки та два брати. 

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Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Вічна пам’ять і слава українському воїну: в боях загинув Олександр Соколовський із ДніпропетровщиниРусский

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