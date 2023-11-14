Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігу

Минулого тижня перший сніг випав у Карпатах. Замело так, що декількох туристів довелося визволяти із сніжної пастки. Решта України поки що у полоні дощів, стверджують синоптики.
Хурделиці поки що не передбачається, але перший мокрий сніг випаде вже цієї неділі, прогнозують синоптичні сайти. Так, у Дніпрі, 19 листопада очікується зниження температури повітря до -1 градусу. Надвечір можливі короткочасні опади із налипанням мокрого снігу.
Під кінець листопада до Дніпра вже завітає демоверсія зими – температура повітря не підійматиметься вище позначок +1..+4 градусів тепла. Тож варто приготуватися та дістати теплий пуховик.
Зауважимо, що в Дніпрі вже розпочався опалювальний сезон. Наразі запустили 98% котелень. Цьогоріч тепло дають поступово, щоб уникнути аварій та проривів.
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