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Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігу

Сьогодні 22:04
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У Дніпрі цього тижня можна очікувати першого снігу.

Новости Днепра про Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігу

Минулого тижня перший сніг випав у Карпатах. Замело так, що декількох туристів довелося визволяти із сніжної пастки. Решта України поки що у полоні дощів, стверджують синоптики. 

Хурделиці поки що не передбачається, але перший мокрий сніг випаде вже цієї неділі, прогнозують синоптичні сайти. Так, у Дніпрі, 19 листопада очікується зниження температури повітря до -1 градусу. Надвечір можливі короткочасні опади із налипанням мокрого снігу. 

Під кінець листопада до Дніпра вже завітає демоверсія зими – температура повітря не підійматиметься вище позначок +1..+4 градусів тепла. Тож варто приготуватися та дістати теплий пуховик. 

Новости Днепра про Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігу

Зауважимо, що в Дніпрі вже розпочався опалювальний сезон. Наразі запустили 98% котелень. Цьогоріч тепло дають поступово, щоб уникнути аварій та проривів. 

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Новости Днепра про Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігуУкраїнська Новости Днепра про Вхурделить: синоптики розповіли, коли у Дніпрі чекати першого снігуРусский

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