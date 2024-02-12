Вхід у Севастопольський парк у Дніпрі багато років тому прикрашала величезна арка: що з нею сталося (ФОТО)

Севастопольський парк — унікальний меморіальний парк міста Дніпро. Він був заснований 1955 року. До Другої світової війни на цьому місці було кладовище з понад 100-літньою історією. Тут стояли родинні склепи, хоча сам район на той час вважався окраїною міста.

Детальніше про історію парку можна почитати ТУТ!

Ми ж сьогодні згадаємо про один із його “символів” – арку перед входом. Зараз її вже не побачити, бо вона зруйнувалася багато років тому. За словами місцевих, причиною руйнування стали вібрації від трамваїв, що проїжджають неподалік.

Ніхто арку не зносив, вона рухнула сама, адже кожен день повз неї проїздило дуже багато трамваїв. Можна сказати, що через це тремтіла земля та розхитувалася арка. Під час падіння в будинках навпроти повилітали вікна, — згадує містянин Дмитро Москаленко.

Також він показав, як виглядала та сама арка.

Літо 1965 року. Центральний вхід з аркою і сходами у Севастопольський парк. На світлині мій дід Лев Прокопович Якименко і його молодший син (мій дядя) Ігор Якименко, – підписав Дмитро фото.

Зараз парк закритий на реконструкцію. Через повномасштабне вторгнення росіян роботи поки що припинили.

Нагадаємо, раніше ми писали, де на Дніпропетровщині стоїть культовий козацький храмовий комплекс.

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