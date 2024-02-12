Вхід у Севастопольський парк у Дніпрі багато років тому прикрашала величезна арка: що з нею сталося (ФОТО)

Детальніше про історію парку можна почитати ТУТ!
Ми ж сьогодні згадаємо про один із його “символів” – арку перед входом. Зараз її вже не побачити, бо вона зруйнувалася багато років тому. За словами місцевих, причиною руйнування стали вібрації від трамваїв, що проїжджають неподалік.
Ніхто арку не зносив, вона рухнула сама, адже кожен день повз неї проїздило дуже багато трамваїв. Можна сказати, що через це тремтіла земля та розхитувалася арка. Під час падіння в будинках навпроти повилітали вікна, — згадує містянин Дмитро Москаленко.
Також він показав, як виглядала та сама арка.
Літо 1965 року. Центральний вхід з аркою і сходами у Севастопольський парк. На світлині мій дід Лев Прокопович Якименко і його молодший син (мій дядя) Ігор Якименко, – підписав Дмитро фото.
Зараз парк закритий на реконструкцію. Через повномасштабне вторгнення росіян роботи поки що припинили.
Нагадаємо, раніше ми писали, де на Дніпропетровщині стоїть культовий козацький храмовий комплекс.
Читайте також:
Автор:
У сквері в Дніпрі зникли лавочки.
У Дніпрі зафіксували температурний рекорд.
Одесит, який зняв на добу квартиру в Дніпрі, виніс з…
На прохання вимкнути композицію жінка відреагувала агресивно.