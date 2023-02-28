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Весняні канікули в школах Дніпра: коли почнуться та скільки триватимуть

Сьогодні 14:46
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У Дніпрі весняні канікули розпочнуться в кінці березня.

Новости Днепра про Весняні канікули в школах Дніпра: коли почнуться та скільки триватимуть

У департаменті гуманітарної політики ДМР повідомили, що цьогоріч весняні канікули триватимуть з 20 по 26 березня включно.

За результатами обговорення з директорами шкіл міста перед початком навчального року було визначено єдину структуру навчального року, у том числі терміни проведення канікул, – зазначили в Гумдепі.

Нагадаємо, наразі всі школи Дніпра працюють дистанційно, а викладачі проводять уроки в онлайн-форматі. 

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі біля ТРЦ “Дафі” помітили підозрілу групу підлітків, які можуть бути послідовниками руху “ПВК Редан”. Натовпи неповнолітних помітили в різних містах України. Є припущення, що вони – представники субкультури з росії ПВК “Редан”. Останніми днями так звані “реданівці” виходять на вулиці українських міст, щоб організовувати масові безпорядки та бійки з представниками іншої субкультуру – “офниками”.

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Новости Днепра про Весняні канікули в школах Дніпра: коли почнуться та скільки триватимутьУкраїнська

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