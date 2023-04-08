Так, на дніпрян та мешканців області чекає сильна гроза, яка триватиме до кінця дня. Варто підготуватися і до сильних поривів вітру.
Про це інформує «Гідрометцентр».
Непогода охопила майже всю Україну, окрім її східних регіонів та Вінницької області.
Тим часом містяни діляться у мережі знімками великих льодяних опадів, які накрили весняний Дніпро.
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