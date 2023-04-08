Весною і не пахне: у Дніпрі та області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильну грозу, град і шквал вітру

У суботу, 8 квітня, у Дніпрі випав перший у цьому році град. Крім того, синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у всій області через сильне погіршення погодних умов.

Так, на дніпрян та мешканців області чекає сильна гроза, яка триватиме до кінця дня. Варто підготуватися і до сильних поривів вітру.

Про це інформує «Гідрометцентр».

Непогода охопила майже всю Україну, окрім її східних регіонів та Вінницької області.

Тим часом містяни діляться у мережі знімками великих льодяних опадів, які накрили весняний Дніпро.

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