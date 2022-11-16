Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, “ЗА” відповідні постанови №8189 та №8190 проголосували 294 та 297 депутатів.
Зазначається, що це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо.
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