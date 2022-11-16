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Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Сьогодні 16:23
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В Україні продовжили строк дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Новости Днепра про Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, “ЗА” відповідні постанови №8189 та №8190 проголосували 294 та 297 депутатів.

Зазначається, що це вже п’яте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть продовжити воєнний стан та мобілізацію: що відомо.

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