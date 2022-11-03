Верховна Рада позбавила мандату депутата від забороненої “ОПЗЖ” Вадима Рабіновича

У четвер, 3 листопада, Верховна Рада позбавила мандатів народних депутатів Вадима Рабіновича з забороненої ОПЗЖ та Ігоря Васильковського зі Слуги народу.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

Нардеп зазначив, що таке рішення підтримали 304 та 292 парламентарі відповідно. Железняк додав, що рішення про дострокове припинення повноважень нардепів було ухвалено на підставі указу президента України Володимира Зеленського про позбавлення їх громадянства.

Нагадаємо, у липні президент позбавив громадянства Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського. А у вересні в України остаточно заборонили діяльність проросійської ОПЗЖ.

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