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Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі сьогодні, 15 листопада, деякі мешканці залишилися без води.

Новости Днепра про Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Київській, 2; вул. Чаплинській, 263; бульварі Слави, 14; вул. Гвая, 44 припинено водопостачання:

  • вул. Київської, 1-104;
  • вул. Якова Острянина;
  • вул. Данила Апостола;
  • вул. Черкаської;
  • пров. Черкаського;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Петра Сокальського;
  • вул. Ахматової;
  • вул. Діамантової;
  • вул. Андрія Штогаренка;
  • вул. Гарнізонної;
  • вул. Уляни Громової;
  • вул. Олександра Красносельського;
  • вул. Металургійної;
  • вул. Тінистої;
  • вул. Ташкентської;
  • вул. Конструктивної;
  • вул. Піхотинців;
  • вул. Чеботарьова;
  • вул. Армавірської;
  • вул. Караваєва;
  • вул. Танцюрина Балка;
  • сел. Чаплі;
  • просп. Героїв, 18-22;
  • вул. Мандриківської, 336-340;
  • бульвару Слави, 10–12;
  • вул. Гвая.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

Новости Днепра про Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

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Новости Днепра про Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чомуУкраїнська

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