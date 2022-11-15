Великий список: де сьогодні у Дніпрі немає води та чому
У Дніпрі сьогодні, 15 листопада, деякі мешканці залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із проведенням аварійних робіт на вул. Київській, 2; вул. Чаплинській, 263; бульварі Слави, 14; вул. Гвая, 44 припинено водопостачання:
вул. Київської, 1-104; вул. Якова Острянина; вул. Данила Апостола; вул. Черкаської; пров. Черкаського; вул. Кропивницького; вул. Петра Сокальського; вул. Ахматової; вул. Діамантової; вул. Андрія Штогаренка; вул. Гарнізонної; вул. Уляни Громової; вул. Олександра Красносельського; вул. Металургійної; вул. Тінистої; вул. Ташкентської; вул. Конструктивної; вул. Піхотинців; вул. Чеботарьова; вул. Армавірської; вул. Караваєва; вул. Танцюрина Балка; сел. Чаплі; просп. Героїв, 18-22; вул. Мандриківської, 336-340; бульвару Слави, 10–12; вул. Гвая.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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