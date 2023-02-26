Велика пожежа в Павлограді: полум’я з літньої кухні перекинулося на дах будинку (ФОТО)

Повідомлення про займання до Служби порятунку «101» надійшло приблизно о 4:40. Пожежа сталасяь на провулку Солов’їний. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Вогнем було вщент знищено літню кухню та пошкоджено дах житлового будинку. Загальна площа пожежі 140 кв. м.
Пожежу ліквідували приблизно годину. На щастя, обійшлося без жертв і травмованих.
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