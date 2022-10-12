Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

На колишній вулиці Поліцейській у Дніпрі знаходиться один із найнезвичайніших будинків міста – особняк інженера Непокойчицького. Історики називають будинок зразком місцевої варіації стилю модерн. Звели його понад сто років тому. Таких будинків було дуже мало у тодішньому Дніпрі.

Інженер та головний Міський Думи міста Євген Непокойчицький брав активну участь у житті міста, обговорював питання освітлення, водопроводу, будівництва мосту.

Хто проектував його будинок – невідомо. Серед незвичайного в будинку – його фасад прикрашений барельєфами робітників, тоді як тоді популярністю користувалися левині голови, амури, сатири. 15 барельєфів відображають тему гірничої інженерії: робітники у процесі видобутку копалин, сцени робіт у шахті.

Сам особняк теж збудований оригінально. З одного боку вулиці він виглядає як двоповерховий будинок, з іншого – цоколь перетворюється на третій поверх.

Головна архітектурна особливість будинку – його сходи. Вона популярна серед любителів влаштовувати фотосесії. Сходи – це два яруси, при чому нижній має два марші напівкруглої форми, а верхній – один марш.

Ще однією особливістю будинку був скляна стеля. Знаходилася вона над гостьовою залою. Скло спеціально підсвічували, щоб узимку можна було побачити, як на вулиці йде сніг. Сьогодні навіть світлини незвичайного даху не збереглися.

Хазяїн будинку зник у 1917 році під час революції. У 1918 році будинок був розграбований і перетворений на комунальну квартиру. Про збереження архітектури мешканці не турбувалися. Після розселення будівля кілька разів переходила з рук до рук. Перебувало воно в сумному стані, але кілька років тому особняк Непокойчицького був упорядкований. У групі «Катеринослав-Дніпропетровськ» з’явилися унікальні фото як будівля, яка виглядала всередині до ремонту.

У приміщенні високі стелі, де була декоративна ліпнина.

Вікна великі, що дають кожній кімнаті багато світла. А ось коридор зі сходами досить маленький.

До наших днів старовинні перила та огорожа не «дожили», але зроблено вона добротно, із цементу, а не заліза, як сходи в інших старовинних будинках міста.

Завдяки реставрації будинок набув другого життя і тішить око містян своєю красою.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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