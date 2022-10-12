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Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Сьогодні 18:08
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На колишній вулиці Поліцейській у Дніпрі знаходиться один із найнезвичайніших будинків міста – особняк інженера Непокойчицького. Історики називають будинок зразком місцевої варіації стилю модерн. Звели його понад сто років тому. Таких будинків було дуже мало у тодішньому Дніпрі.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Інженер та головний Міський Думи міста Євген Непокойчицький брав активну участь у житті міста, обговорював питання освітлення, водопроводу, будівництва мосту.

Хто проектував його будинок – невідомо. Серед незвичайного в будинку  – його фасад прикрашений барельєфами робітників, тоді як тоді популярністю користувалися левині голови, амури, сатири. 15 барельєфів відображають тему гірничої інженерії: робітники у процесі видобутку копалин, сцени робіт у шахті.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Сам особняк теж збудований оригінально. З одного боку вулиці він виглядає як двоповерховий будинок, з іншого – цоколь перетворюється на третій поверх.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Головна архітектурна особливість будинку – його сходи. Вона популярна серед любителів влаштовувати фотосесії. Сходи – це два яруси, при чому нижній має два марші напівкруглої форми, а верхній – один марш.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Ще однією особливістю будинку був скляна стеля. Знаходилася вона над гостьовою залою. Скло спеціально підсвічували, щоб узимку можна було побачити, як на вулиці йде сніг. Сьогодні навіть світлини незвичайного даху не збереглися.

Хазяїн будинку зник у 1917 році під час революції. У 1918 році будинок був розграбований і перетворений на комунальну квартиру. Про збереження архітектури мешканці не турбувалися. Після розселення будівля кілька разів переходила з рук до рук. Перебувало воно в сумному стані, але кілька років тому особняк Непокойчицького був упорядкований. У групі «Катеринослав-Дніпропетровськ» з’явилися унікальні фото як будівля, яка виглядала всередині до ремонту.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

У приміщенні високі стелі, де була декоративна ліпнина.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

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Вікна великі, що дають кожній кімнаті багато світла. А ось коридор зі сходами досить маленький.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

 

До наших днів старовинні перила та огорожа не «дожили», але зроблено вона добротно, із цементу, а не заліза, як сходи в інших старовинних будинках міста.

Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у Дніпрі

Завдяки реставрації будинок набув другого життя і тішить око містян своєю красою.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Величезні вікна, високі стелі та «типові» сходи: як усередині виглядає особняк Непокойчицького у ДніпріРусский

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