Величезне дерево, сміття та зелена вода: як виглядають пляжі Одеси після підриву Каховської ГЕС (ФОТО)

6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС - це одна із найбільших екологічних катастроф за останні десятиліття.

Десятки населених пунктів затопило, тисячі українців втратили оселі. Каховське водосховище майже припинило своє існування, а у Чорне море потрапило безліч сміття, трупи загиблих тварин, побутові і не тільки відходи.

Через це море біля узбережжя Одеси сильно забруднене, воно, зокрема, позеленіло та зацвіло потенційно токсичними ціанобактеріями.

Так як же виглядають пляжі Одеси після цієї масштабної катастрофи. Загалом, якщо дивитися на море з відстані, воно виглядає дуже привабливо – синя глядь води, безкінечний горизонт, білий пісочок.

Про це повідомляє dnepr.info.

Але якщо підійти поближче – то картинка змінюється: вода біля берегів зеленого кольору.

Є сміття, ми навіть помітили величезне дерево, яке приплило звідкись з Херсонської області.

Як зазначають місцеві, сміття та все, що прибиває на узбережжя вода, оперативно прибирають. Ми теж помітили комунальників та техніку, які чистили пляжі.

Також, підійшовши близько до води, відразу унюхуєш жахливий сморід – чи то рибою, чи то водоростями, чи взагалі незрозуміло чим. Довго знаходитися біля води складно.

Водночас, слід зазначити, що відпочивальників вистачає, деякі навіть заходять у воду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, у всій акваторії нижче за Каховську греблю, а також на українському узбережжі Чорного моря купатись не можна.

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