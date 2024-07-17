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  • Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

Вчора 17:46
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Чечелівський район був заснований в Катеринославі у 1880-х роках. Вважається, що назву йому дав солдат Чечель, який першим збудував будинок на цій території. Місто швидко розвивалося та збільшувалося його населення. Активно забудовуватися Чечелівка розпочала у 1890-х роках, коли розпочав роботу Брянський завод, на початку ХХ століття поселення почало швидко розростатися. З'являються вулиці Керосинна, Сквозна та інші. Зводяться двоповерхові кам'яні будинки, де здаються кімнати в найм для робітників заводу.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав район Чечелівки 100 років тому.

Тут була фабрика-кухня. Знаходилася вона неподалік заводу і передбачалося, що співробітники підприємства не витрачатимуть час на приготування їжі, зможуть купити все потрібне на кухні. Зроблено це було для того, щоб люди мали більше вільного часу.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

За територією ДК був ось такий сквер. Він і зараз є, але виглядає дещо інакше і значно менший.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

Ось так виглядав Палац охорони здоров’я одразу після свого зведення у 1920-х роках. Сьогодні Палац покинутий і перебуває у напівзруйнованому стані. Раніше тут була поліклініка, обслуговувалися переважно робітники заводу.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

У 1930-х роках у районі з’явився новий Палац культури металургів, або по-старому ДК Ілліча. Наразі будівлю реконструювали. До цього кілька років він був у дуже поганому стані.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

А це колишній Будинок працьовитості. Під час Катеринослава бездомні та інваліди могли отримати тут роботу – клеїли конверти, а ті, кому не було куди йти – ще й нічліжку. Безхатченків годували та допомагали соціалізуватися, знайти житло. Будівлю звели 1911 року на благодійні кошти. Робочий день для співробітників тут тривав 9 годин, з яких 2 години відводилися під відпочинок.

Пізніше тут розташовувався санітарний відділ залізниці, суд, прокуратура. У 1990-х будівлю планували реконструювати, але далі зняття даху справа не пішла. Зараз будівля стоїть із дірявим дахом і потихеньку розсипається.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

Це було чоловіче училище, у 1920-х роках воно перетворилося на школу, а після Другої світової війни – на дитячий садок. Нині на місці будівлі – огорожа церкви.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

Ось так виглядала панорама проспекту Нігояна у 1930-х роках.

Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.

фото: група «Рідний Дніпропетровськ»

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Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.Українська Новости Днепра про Величезна кухня-комбінат та Палац профілактики: як 100 років тому виглядав район Чечелівки у Дніпрі.Русский

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