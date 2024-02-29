Вектор руху Дніпро: у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку БпЛА

Є загроза БпЛА.

У Дніпрі та області з 20:44 лунає повітряна тривога.

О 21:10 Повітряні сили ЗСУ в своєму тг-каналі попередили про БпЛА, який прямував на Дніпро.

БпЛА з південного-сходу через Запорізьку область зайшов на Дніпропетровщину, вектор руху на Дніпро, – йдеться у повідомленні.

ПС не зазначили тип БпЛА, тому немає підтвердження про те, що це шахеди, але варто стежити за наступними повідомленнями від військових.

Станом на 21:27 тривога лунає у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Станом на 21:41 БпЛА в Синельниківському районі в напрямку Дніпра, повідомили у ПС.

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