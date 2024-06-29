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  • “Вдома була тільки киця”: мешканка ураженого будинку у Дніпрі розповіла про приліт

“Вдома була тільки киця”: мешканка ураженого будинку у Дніпрі розповіла про приліт

Сьогодні 13:00
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Мешканці Дніпра продовжують розповідати про вчорашній приліт.

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Своєю історією у соцмережах поділилася Олена Савчук.

Вчора ворожа ракета влучила в нашу домівку. Ми живі- фізично неушкоджені. Нікого з сімʼї не було вдома, тільки киця. Втрати є — автівка сплющена, на відео. Квартира невідомо в якому стані, не пускають, ще є загрози, — розповіла жінка в Інстаграм.

Жінка подякувала за розголос та усім, хто подзвонив та сказав теплі слова у такі важкі години.

Нагадаємо, що після вчорашнього ракетного удару зниклими вважаються 5 людей.

Завдяки ДНК-експертизі правоохоронці встановили особу загиблої в результаті ракетного удару у м. Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки. 

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