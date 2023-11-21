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Вдесятеро дешевше: у Нікополі дніпрянам продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією

Сьогодні 10:45
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У Нікополі продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією.

Новости Днепра про Вдесятеро дешевше: у Нікополі дніпрянам продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією

Днями провели аукціон з продажу Нікопольського заводу сталевих труб «ЮТІСТ». Підсумкова вартість становить 1,9 млн грн.

Про це пишуть Prozorro.Продажі.

Покупець отримає близько 18 тис. кв. м нерухомого майна, трансформатори і кабелі та дебіторську заборгованість у 1,9 млн грн. Все майно розташоване на проспекті Трубників, 56. 

Новости Днепра про Вдесятеро дешевше: у Нікополі дніпрянам продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією

Зауважимо, раніше завод вже виставляли на продаж, але торги не відбулися, тож підприємство відправили на повторний аукціон. Саме через це ціна упала з 20 мільйонів до 1,9 мільйона. Також усі приміщення занедбані та потребують капітального ремонту. 

Попередніми власниками були за даними Youcontrol, спочатку Андрій Рачков та Олексій Воїн, а згодом – Дарина Рачкова.

За даними ЗМІ, Андрій Рачков балотувався у 2015 році у Дніпропетровську обласну раду та не пройшов. Минулого року над політиком пройшов суд. Його підозрювали у крадіжці $1,2 млн з державного інституту титану. Вищий антикорупційний суд визнав його винуватим та засудив до 10 років позбавлення волі.

Нікопольський завод сталевих труб “ЮТІСТ” – нащадок створеного ще в 1930-х роках Нікопольського південнотрубного заводу, який був одним із найбільших промислових підприємств України. У 1997 році його визнали стратегічним для України, але згодом він став збитковим, тож уряд вирішив провести реструктуризацію.

Згодом південнотрубний завод поділили на підрозділи, частина з яких пішла у приватні руки. Утворилися 11 ЗАТ, більшість із яких контролює корпорація “Інтерпайп”. За даними ЗМІ, це ЗАТ “Ніко-Тьюб”, за участю ПКП “ЮВІС” – Нікопольський завод нержавіючих труб («Сентравіс»), за участю НВЦ “Трубосталь” – “Труболіт”, за участю ПКП “Стальпром” – “ЮТІСТ”.

ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТІСТ» започаткували  у 2000 році на базі виробництв Нікопольського південнотрубного заводу. ЮТІСТ став монополістом з випуску геологорозвідувальних, насосно-компресорних і катаних труб для котлів високого тиску з вуглецевих та легованих марок сталі.

Втім, у 2011 році завод визнали банкрутом і з того часу він фактично не працює.

Кому продали ЮТІСТ?

ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб “Укрметал”. За даними Youcontrol, компанія існує близько 4 років. Її власниками є дніпряни Гюльбала Азімов та Алла Левченко.

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