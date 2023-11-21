Вдесятеро дешевше: у Нікополі дніпрянам продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією

У Нікополі продали завод-нащадок підприємства зі столітньою історією.

Днями провели аукціон з продажу Нікопольського заводу сталевих труб «ЮТІСТ». Підсумкова вартість становить 1,9 млн грн.

Про це пишуть Prozorro.Продажі.

Покупець отримає близько 18 тис. кв. м нерухомого майна, трансформатори і кабелі та дебіторську заборгованість у 1,9 млн грн. Все майно розташоване на проспекті Трубників, 56.

Зауважимо, раніше завод вже виставляли на продаж, але торги не відбулися, тож підприємство відправили на повторний аукціон. Саме через це ціна упала з 20 мільйонів до 1,9 мільйона. Також усі приміщення занедбані та потребують капітального ремонту.

Попередніми власниками були за даними Youcontrol, спочатку Андрій Рачков та Олексій Воїн, а згодом – Дарина Рачкова.

За даними ЗМІ, Андрій Рачков балотувався у 2015 році у Дніпропетровську обласну раду та не пройшов. Минулого року над політиком пройшов суд. Його підозрювали у крадіжці $1,2 млн з державного інституту титану. Вищий антикорупційний суд визнав його винуватим та засудив до 10 років позбавлення волі.

Нікопольський завод сталевих труб “ЮТІСТ” – нащадок створеного ще в 1930-х роках Нікопольського південнотрубного заводу, який був одним із найбільших промислових підприємств України. У 1997 році його визнали стратегічним для України, але згодом він став збитковим, тож уряд вирішив провести реструктуризацію.

Згодом південнотрубний завод поділили на підрозділи, частина з яких пішла у приватні руки. Утворилися 11 ЗАТ, більшість із яких контролює корпорація “Інтерпайп”. За даними ЗМІ, це ЗАТ “Ніко-Тьюб”, за участю ПКП “ЮВІС” – Нікопольський завод нержавіючих труб («Сентравіс»), за участю НВЦ “Трубосталь” – “Труболіт”, за участю ПКП “Стальпром” – “ЮТІСТ”.

ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТІСТ» започаткували у 2000 році на базі виробництв Нікопольського південнотрубного заводу. ЮТІСТ став монополістом з випуску геологорозвідувальних, насосно-компресорних і катаних труб для котлів високого тиску з вуглецевих та легованих марок сталі.

Втім, у 2011 році завод визнали банкрутом і з того часу він фактично не працює.

Кому продали ЮТІСТ?

ТОВ «Нікопольський завод сталевих труб “Укрметал”. За даними Youcontrol, компанія існує близько 4 років. Її власниками є дніпряни Гюльбала Азімов та Алла Левченко.

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