Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого

У Дніпрі чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою ножа.

24 липня в одному з будинків у Центральному районі Дніпра між двома знайомими виник конфлікт, у ході якого чоловік вдарив опонента ножем у груди та втік. Потерпілий залишився у свідомості та зміг звернутися до лікарів.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Нападника затримали правоохоронці та встановили його особу – 36-річний містянин.

30 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

За скоєне правопорушення йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.

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