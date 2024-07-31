Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого - Днепр Инфо
Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого
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Сегодня 11:24

У Дніпрі чоловік намагався вирішити конфлікт за допомогою ножа.

Новости Днепра про Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомого

24 липня в одному з будинків у Центральному районі Дніпра між двома знайомими виник конфлікт, у ході якого чоловік вдарив опонента ножем у груди та втік. Потерпілий залишився у свідомості та зміг звернутися до лікарів. 

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Нападника затримали правоохоронці та встановили його особу – 36-річний містянин. 

30 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального Кодексу України. 

За скоєне правопорушення йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.

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Новости Днепра про Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомогоУкраїнська Новости Днепра про Вдарив ножем та втік: у Дніпрі в Центральному районі під час сварки чоловік намагався вбити знайомогоРусский

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