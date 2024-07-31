24 липня в одному з будинків у Центральному районі Дніпра між двома знайомими виник конфлікт, у ході якого чоловік вдарив опонента ножем у груди та втік. Потерпілий залишився у свідомості та зміг звернутися до лікарів.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Нападника затримали правоохоронці та встановили його особу – 36-річний містянин.
30 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.
За скоєне правопорушення йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що Дніпро знову визнали найкримінальнішим містом Східної Європи.
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