Вдарив ножем пасинка: на Дніпропетровщині затримали 62-річного підозрюваного

На Дніпропетровщині чоловіка затримали за напад з ножем на пасинка.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Потерпілого у важкому стані доставили до лікарні.

Злочин стався 7 серпня о 17:50 в одному із будинків на території Центрально-Міського району. Поліцейські Криворізького районного управління поліції встановили, що під час спільного відпочинку нападник декілька раз вдарив ножем 49-річного пасинка. Поліція вилучила знаряддя злочину – ніж, — йдеться у дописі поліції.

Фігуранта справи затримали в порядку ст. 208 ККУ.

Йому також оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

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