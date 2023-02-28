Вдарив кілька разів по голові: під Дніпром чоловік із сокирою напав на племінника

Як повідомляють правоохоронці, злочин стався 27 лютого близько 12:30 на вулиці Межовій у Підгородному. Між родичами виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав 25-річному племіннику сокирою декілька ударів по голові.
Постраждалого госпіталізували до лікарні. Пізніше правоохоронці затримали зловмисника та вилучили знаряддя злочину – сокиру.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
28 лютого затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в KFC знайшли гранати: коментар поліції.
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