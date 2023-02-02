Вчаться всьому заново: що зараз з подружжям, яке ледве вижило під час ракетного удару по АЗС в Дніпрі

Лікарі розповіли, як зараз живе подружжя, яке було на межі смерті після ракетного удару по АЗС минулої весни.

28-річні Настя та Олексій отримали серйозні поранення під час ракетного удару по АЗС в Дніпрі 25 жовтня. Внаслідок вибуху їхню машину побило десятками уламків. Подружжя отримали серйозні поранення кінцівок. Настю прооперували двічі, лікарям довелося діставати уламки біля її серця. Після цього на дівчину чекало ще декілька операцій на хребці. Лікарі однієї з лікарень Дніпра розповіли, як подружжя проходило реабілітацію та що з ними зараз.

Спершу ні Настя, ні Олексій не могли навіть перевернутися на бік без сторонньої допомоги, але з часом потроху повертати контроль над тілом. Десь за місяць після операцій, подружжя почало проходити реабілітацію.

Подружжя разом зі своїми знайомими, які теж проходять реабілітацію в лікарні.

У Насті були панічні атаки, коли дівчина чула повітряну тривогу, але з часом, цей страх пройшов. Після місяців постійних занять подружжя почало жити самостійно, наскільки це можливо. Зазначається, що в них є 8-річний син, думка про якого дозволяє рухатися вперед.

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