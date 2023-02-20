Вбивця був у сусідній кімнаті: у Павлограді жінка знайшла квартиранта мертвим

У Павлограді Дніпропетровської області жінка прийшла провідати свого квартиранта та знайшла його мертвим. У квартирі в цей момент був вбивця чоловіка, який кинувся на господиню.

19 лютого близько 19:15 до поліції звернулася жінка. Вона повідомила, що знайшла у своїй квартирі тіло 77-річного квартиранта із тілесними ушкодженнями. Коли городянка увійшла до квартири і побачила труп, із сусідньої кімнати вийшов чоловік і кинувся на неї з кулаками. Жінка вибігла з квартири, зачинила двері та зателефонувала до поліції.

Нападником виявився 32-річний чоловік, який прийшов у гості до вбитого. У якийсь момент між затриманим і 77-річним чоловіком почався конфлікт, який переріс у бійку. Від одержаних травм пенсіонер помер на місці.

20 лютого затриманому повідомили про підозру у умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

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