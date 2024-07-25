Вбивство відомого активіста з Дніпра: у поліції розповіли подробиці

32-річний голова профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області Михайло Тонконогий зник безвісти 23 липня. Поліцейські встановили 24 липня, що чоловіка вбили. Його тіло з вогнепальними пораненнями виявили у лісосмузі біля одного із садових товариств Дніпра.
Як повідомили у ГУНП Дніпропетровської області, 22 липня два чоловіка домовились про зустріч з Михайлом Тонконогим. Між ними виник конфлікт, внаслідок якого нападники вбили активіста. Вони вистрелили у нього шість разів, після чого викинули зброю у водойму иа закопали тіло у лісосмузі. Авто загиблого відігнали в орендований гараж.
Вбивцями виявилися 39-річний житель села Слобожанське та 23-річний мешканець Дніпра. Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання, в автомобілі, у гаражі затриманих, звідки вилучили речові докази, що можуть становити інтерес для слідства.
“Обом затриманим вручили повідомлення про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тривають слідчі заходи з метою встановлення всіх обставин та мотивів злочину”, – повідомили в поліції.
Нагадаємо, 32-річний чоловік 22 липня поїхав зі свого дому в Дніпрі, після чого зв’язок з ним зник. 23 липня у Михайла було заплановано кілька зустрічей, але на жодну з них чоловік не прийшов та не попередив про свою відсутність. Всі телефони вимкнені. Наразі місцезнаходження активіста невідоме. Востаннє його автомобіль Skoda Octavia синього кольору бачили на Слобожанському проспекті. Машина їхала у напрямку Підгороднього.
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