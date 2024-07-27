Вбивство Ірини Фаріон: мати підозрюваного у вбивстві жителя Дніпра дала коментар ЗМІ

Мати 18-річного В’ячеслава, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон дала коментар ЗМІ.

Про це повідомляє портал Слідство.info.

Олена Зінченко вважає, що її син не міг вбити людину.

Гуляти містом Слава любить, привертати увагу може, він це завжди робив, але вбивати — ні. Знаючи свого сина, я впевнена, що він це не робив. Хлопець на відео поліцейських сидить, слідкує чи ходить вулицями — це зафіксували камери. Але ніде немає моменту пострілу. Можливо син був як співучасник або для привернення уваги, але не вірю, що вбивав, — заявила мати підозрюваного.

Жінка впевнена, що на фото зовсім не її син, через те, що хлопець в окулярах з фотографії поліцейських — має більш загорілу шкіру та худорляву статуру.

Мати підозрюваного також додає, що син завжди повертався зі Львова у доброму гуморі.

Минулого року, у нього там зʼявилося чимало нових друзів, приїхав веселий і натхненний. І коли він ось це знову їздив у Львів, хоча казав спочатку, що буде у Тернополі, розуміла, що їде до друзів, — говорить пані Олена.

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон дніпрянин В’ячеслав Зінченко після суду з обрання йому запобіжного заходу заявив, що не визнає своєї провини.

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