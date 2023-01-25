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  • Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

Сьогодні 20:30
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Новий артоб‘єкт з’явився у парку Гагаріна. Це величезний бронежилет, який символізує нашу єдність та незламність кожного українця.

Новости Днепра про Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

Це символ боротьби за незалежність і свободу, символ волі до перемоги та данина вдячності Збройним силам України.

Про це повідомляє Gagarin Park.

Артоб’єкт зроблений з автомобільних ресор і важить аж 2,5 тони. На початку війни бронежилети саме з цього матеріалу врятували сотні життів. Автор скульптури – житель Запоріжжя Євген Балагун. З лютого він працює в волонтерському центрі «Паляниця», де і виготовлялася така амуніція для захисників України.

Новости Днепра про Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

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Новости Днепра про Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилетУкраїнська Новости Днепра про Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилетРусский

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