Важить 2,5 тони: у Дніпрі з’явився креативний артоб‘єкт – величезний бронежилет

Це символ боротьби за незалежність і свободу, символ волі до перемоги та данина вдячності Збройним силам України.
Про це повідомляє Gagarin Park.
Артоб’єкт зроблений з автомобільних ресор і важить аж 2,5 тони. На початку війни бронежилети саме з цього матеріалу врятували сотні життів. Автор скульптури – житель Запоріжжя Євген Балагун. З лютого він працює в волонтерському центрі «Паляниця», де і виготовлялася така амуніція для захисників України.
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