Важливо знати: як працює громадський транспорт Дніпра 3 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:
Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 735 автобусів (з них 143 – великої місткості).
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