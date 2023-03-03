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Важливо знати: як працює громадський транспорт Дніпра 3 березня

Сьогодні 08:30
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Сьогодні, 3 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режим за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Важливо знати: як працює громадський транспорт Дніпра 3 березня

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 735 автобусів (з них 143 – великої місткості).

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