Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються

Важлива інформація!

“Укрзалізниця” повідомляє, що низка пасажирських потягів, які курсують через Дніпро, затримується.

Про це йдеться на сторінці компанії у ФБ.

Так, зміни стосуються наступних рейсів:

№91/92 Одеса — Харків (+ 3:38);

№750 Ів. Франківськ — Запоріжжя (+ 2:30);

№31/32 Запоріжжя — Пшемисль (+ 2:20);

№6/5 Запоріжжя — Ів. Франківськ (+ 3:56);

№42 Львів — Дніпро (+ 1:17).

Зазначимо, що всього в дорозі затримуються 20 пасажирських поїздів. Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.

Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їх відставання, – зазначили в “Укрзалізниці”.

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