Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються

Сьогодні 18:20
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються

“Укрзалізниця” повідомляє, що низка пасажирських потягів, які курсують через Дніпро, затримується.

Про це йдеться на сторінці компанії у ФБ.

Так, зміни стосуються наступних рейсів:

  • №91/92 Одеса — Харків (+ 3:38);
  • №750 Ів. Франківськ — Запоріжжя (+ 2:30);
  • №31/32 Запоріжжя — Пшемисль (+ 2:20);
  • №6/5 Запоріжжя — Ів. Франківськ (+ 3:56);
  • №42 Львів — Дніпро (+ 1:17).

Зазначимо, що всього в дорозі затримуються 20 пасажирських поїздів. Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.

Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їх відставання, – зазначили в “Укрзалізниці”.

Читайте також:

Новости Днепра про Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуютьсяУкраїнська Новости Днепра про Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуютьсяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:05
    Прошу всіх бути в укриттях, є загроза повторних ракетних ударів, – Лукашук

    Важливо!

    Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:49
    Резніченко показав, як виглядає Дніпро після атак “руського міра” (ФОТО)

    Сьогодні вранці російські окупанти атакувати Дніпропетровську область ракетами.

    Офіційно: сьогодні вранці наша ППО знищила 5 російських ракет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:30
    Офіційно: сьогодні вранці наша ППО знищила 5 російських ракет

    Сьогодні вранці російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами.

    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    На Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених, – Резніченко

    Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровській області.

    Наверх