Важливо: потяги, які курсують через Дніпро, затримуються

“Укрзалізниця” повідомляє, що низка пасажирських потягів, які курсують через Дніпро, затримується.
Про це йдеться на сторінці компанії у ФБ.
Так, зміни стосуються наступних рейсів:
Зазначимо, що всього в дорозі затримуються 20 пасажирських поїздів. Залізничники докладають максимальних зусиль, щоб скоротити відставання поїздів від графіка.
Час затримки поїздів може змінюватися, адже ми робимо все, щоб скоротити їх відставання, – зазначили в “Укрзалізниці”.
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