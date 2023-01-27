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Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Сьогодні 10:45
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Сьогодні, 27 січня, у Дніпрі та області застосовані стабілізаційні відключення світла.

Новости Днепра про Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світла

Тому графіки діють.

Про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! Віримо в перемогу! – зазначили у компанії.

Подивитися графік ймовірних відключень можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі електротранспорт відновив свою роботу: маршрути та розклад.

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Новости Днепра про Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключення світлаУкраїнська

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