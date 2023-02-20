Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Зазначається, що на 20 лютого ліміти від НЕК “Укренерго” відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області згідно зі стабілізаційними графіками.

Бережіть себе та рідних!

Вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, як працює громадський транспорт Дніпра 20 лютого.

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