Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Зазначається, що на 20 лютого ліміти від НЕК “Укренерго” відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області згідно зі стабілізаційними графіками.
Бережіть себе та рідних!
Вистоїмо та переможемо!
Нагадаємо, раніше ми писали, як працює громадський транспорт Дніпра 20 лютого.
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