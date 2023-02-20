Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

Сьогодні 10:15
просмотров

У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло.

Новости Днепра про Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світло

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Зазначається, що на 20 лютого ліміти від НЕК “Укренерго” відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області згідно зі стабілізаційними графіками.

Бережіть себе та рідних!

Вистоїмо та переможемо!

Нагадаємо, раніше ми писали, як працює громадський транспорт Дніпра 20 лютого

Читайте також:

Новости Днепра про Важливо: чи будуть сьогодні у Дніпрі вимикати світлоУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпро має достатньо електроенергії, щоб покрити потреби в електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Дніпро має достатньо електроенергії, щоб покрити потреби в електроенергії

    Укренерго не прогнозує дефіциту потужності і найближчими днями. Нині є…

    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області
    Новини Дніпра
    Вчора 19:36
    У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області

    У Дніпрі 20 лютого знову не планують вимикати світло.

    Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів
    Новини Дніпра
    Вчора 18:57
    Поблизу Бахмуту загинув 48-річний захисник з Кам’янського: без батька залишилося двоє синів

    На Донеччині загинув боєць з Кам'янського.

    Модель з Кривого Рогу увійшла в ТОП-20 на престижному конкурсі краси у В’єтнамі
    Новини Дніпра
    Вчора 17:36
    Модель з Кривого Рогу увійшла в ТОП-20 на престижному конкурсі краси у В’єтнамі

    Модель з Кривого Рогу представила Україну на престижному конкурсі.

    Наверх