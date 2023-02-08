Важливе рішення: у Кабміні починають активно готуватися до звільнення Криму

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вирішили вже починати готувати кадровий резерв для деокупованого в майбутньому півострова Крим.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр – очільниця відомства Ірина Верещук у Telegram. За її словами, сьогодні відбулася розширена міжвідомча нарада з питань деокупації та реінтеграції Криму із залученням експертної спільноти.

“Ростов, Москву та Казань нам не треба. Але Крим – не віддамо”, – наголосила Верещук.

Вона зазначила, що на нараді ухвалили рішення починати готувати кадровий резерв для українського півострова.

“Люди мають бути готові почати працювати негайно після його деокупації”, – підкреслила міністр.

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