Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого

У четвер, 2 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Містом курсують наступні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19.

Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 37 тролейбусів та 50 трамвайних вагонів.

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, можливі аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Крім того, по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 785 автобусів. З них 148 – великої місткості.

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