Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого

Містом курсують наступні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 37 тролейбусів та 50 трамвайних вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 16 до 21 години.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, можливі аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Крім того, по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 785 автобусів. З них 148 – великої місткості.Надежда Захарченко
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