Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого

Сьогодні 08:00
просмотров

У четвер, 2 лютого, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси.

Новости Днепра про Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютого

Містом курсують наступні рейси:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. 

Загалом на маршрути електротранспорту сьогодні вийшло 37 тролейбусів та 50 трамвайних вагонів. 

Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 6 до 10 години та з 16 до 21 години. 

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, можливі аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.

Крім того, по місту працює 90 автобусних маршрутів з загальною кількістю 785 автобусів. З них 148 – великої місткості. 

Новости Днепра про Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютогоУкраїнська Новости Днепра про Важлива інформація: як у Дніпрі працює електротранспорт 2 лютогоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі зафіксували 64 нових випадків коронавірусу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    У Дніпрі зафіксували 64 нових випадків коронавірусу

    У Дніпрі за минулу добу зафіксовано 64 нових випадки захворювання…

    На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    На Дніпропетровщині у вагоні з вугіллям знайшли контрабанду: що намагались приховати

    У Кам'янському у вагоні із вугіллям на станції "Правда" знайшли…

    Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:41
    Вдова тренера з боксу показала, як виглядає зруйнований будинок в Дніпрі зсередини (ВІДЕО)

    Мешканка будинку на Перемозі, який зруйнувала ракета, показала моторошні кадри,…

    У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе
    Новини Дніпра
    Вчора 21:02
    У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

    Мешканці Дніпра пропонують назвати одну із вулиць на честь Вахтана…

    Наверх