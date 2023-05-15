Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Сьогодні 20:30
просмотров

Сьогодні є поранені люди. Троє дорослих і дитина. Дівчинка 2009 р.н. Вона госпіталізована з діагнозом мінно-вибухова травма, черепно-мозкова травма. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу районного центру чоловік 1981 р.н. отримав осколкові поранення обох рук, голови і контузію. Наразі поранений перебуває на амбулаторному лікуванні.

Чоловіка 1962 р.н. також забрали до лікарні. Йому поставили діагноз мінно-вибухова травма, баротравма.

Також після обстрілу сталося 3 пожежі у господарчих спорудах та на об’єкті інфраструктури. 1 господарчу споруду було знищено.

Пошкоджено приватне підприємство, 14 багатоповерхівок, 6 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 4 легкові автомобілі, 1 вантажівка.

Рятувальники продовжують працювати на місці.

Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Читайте також:

Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитинуУкраїнська Новости Днепра про Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитинуРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

    У Дніпрі на вулиці Пастера в кіоску незаконно продавали цигарки.

    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

    15 травня з пансіонату для людей похилого віку «Велике серце»,…

    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень: ситуація на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень: ситуація на фронті

    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень, а українські військові…

    Мешканець Дніпра продавав довідки ВКЛ для зняття з військового обліку: скільки брав за це
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:15
    Мешканець Дніпра продавав довідки ВКЛ для зняття з військового обліку: скільки брав за це

    У Дніпрі затримали “ділка”, який продавав чоловікам “білі квитки”.

    Наверх