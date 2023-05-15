Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Сьогодні є поранені люди. Троє дорослих і дитина. Дівчинка 2009 р.н. Вона госпіталізована з діагнозом мінно-вибухова травма, черепно-мозкова травма. Лікарі надають усю необхідну допомогу.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу районного центру чоловік 1981 р.н. отримав осколкові поранення обох рук, голови і контузію. Наразі поранений перебуває на амбулаторному лікуванні.

Чоловіка 1962 р.н. також забрали до лікарні. Йому поставили діагноз мінно-вибухова травма, баротравма.

Також після обстрілу сталося 3 пожежі у господарчих спорудах та на об’єкті інфраструктури. 1 господарчу споруду було знищено.

Пошкоджено приватне підприємство, 14 багатоповерхівок, 6 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 4 легкові автомобілі, 1 вантажівка.

Рятувальники продовжують працювати на місці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: