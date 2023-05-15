Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Внаслідок обстрілу районного центру чоловік 1981 р.н. отримав осколкові поранення обох рук, голови і контузію. Наразі поранений перебуває на амбулаторному лікуванні.
Чоловіка 1962 р.н. також забрали до лікарні. Йому поставили діагноз мінно-вибухова травма, баротравма.
Також після обстрілу сталося 3 пожежі у господарчих спорудах та на об’єкті інфраструктури. 1 господарчу споруду було знищено.
Пошкоджено приватне підприємство, 14 багатоповерхівок, 6 житлових будинків, 8 господарчих споруд, 4 легкові автомобілі, 1 вантажівка.
Рятувальники продовжують працювати на місці.
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