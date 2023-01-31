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Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

Сьогодні 09:00
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Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі 31 січня ворог накрив вогнем із важкої артилерії Мирівську громаду.

Новости Днепра про Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

 

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки зруйновано 3 будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередач у Вищетарасівці.

На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань.

Новости Днепра про Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

Новости Днепра про Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

Новости Днепра про Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

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Новости Днепра про Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську областьУкраїнська

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