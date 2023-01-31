Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

Російські окупанти не припиняють тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі 31 січня ворог накрив вогнем із важкої артилерії Мирівську громаду.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Внаслідок ворожої атаки зруйновано 3 будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередач у Вищетарасівці.

На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань.

Читайте також:

Українська

Автор: