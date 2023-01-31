Важка артилерія: ворог обстріляв уночі Дніпропетровську область

Про це повідомляє обласна військова адміністрація.
Внаслідок ворожої атаки зруйновано 3 будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередач у Вищетарасівці.
На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники продовжують встановлювати масштаби руйнувань.
Читайте також:
Автор:
В Індустріальному районі Дніпра поліцейські роти тактико-оперативного реагування здійснювали патрулювання.…
На Донбасі у бою з окупантами загинув захисник із Дніпра…
У вівторок, 31 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…
Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках,…