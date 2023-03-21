Важка артилерія вдарила по Нікопольському району: ситуація на вечір 21 березня

Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.
Під обстріл потрапила Мирівська громада.
Пошкоджено два приватні будинки, ще чотири господарські будівлі, електромережі, автомобіль. На щастя без потерпілих.
В інших районах на Дніпропетровщині було спокійно.
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