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  • Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

Сьогодні 08:30
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В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.

Новости Днепра про Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області.

Злодій вдарив жінку палицею по голові і після цього спробував вкрасти особисті речі. Коли постраждала почала кричати і кликати на допомогу, грабіжник зник з місця події.

Очевидці викликали поліцію.

Патрульним швидко вдалося затримати правопорушника за прикметами. У руках у підозрюваного помітили телескопічний палицю, а побачивши правоохоронців, він одразу кинув її на землю.

Чоловіка затримали слідчо-оперативна група за статтею 208 КПК (особа застали під час скоєння злочину, на нього вказали або на його одязі є сліди злочину).

Новости Днепра про Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

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Новости Днепра про Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянкуУкраїнська Новости Днепра про Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянкуРусский

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