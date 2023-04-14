Вдарив палицею по голові: на лівому березі чоловік обікрав жінку дніпрянку

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра невідомий напав на жінку та спробував обікрасти її.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції області.

Злодій вдарив жінку палицею по голові і після цього спробував вкрасти особисті речі. Коли постраждала почала кричати і кликати на допомогу, грабіжник зник з місця події.

Очевидці викликали поліцію.

Патрульним швидко вдалося затримати правопорушника за прикметами. У руках у підозрюваного помітили телескопічний палицю, а побачивши правоохоронців, він одразу кинув її на землю.

Чоловіка затримали слідчо-оперативна група за статтею 208 КПК (особа застали під час скоєння злочину, на нього вказали або на його одязі є сліди злочину).

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