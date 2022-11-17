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Вандали осквернили могилу Захисника в Новомосковську

Сьогодні 21:15
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За фактом наруги над могилою загиблого військового у новомосковській поліції відкрили кримінальне провадження.

Новости Днепра про Вандали осквернили могилу Захисника в Новомосковську

Про це повідомляє Новомосковський районний відділ поліції.

“16 листопада повідомили про зникнення з могили загиблого військового прапору 25-ї Січеславської бригади та пошкодження прапору України.
Інформацію за даним фактом внесли до єдиного обліку Новомосковського районного відділу поліції. На місце події направили слідчо-оперативну групу.
За погодженням із Новомосковською окружною прокуратурою відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. На теперішній час поліція з’ясовує всі обставини події та осіб, причетних до скоєння вказаного злочину”, – пишуть у повідомленні.

 

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Новости Днепра про Вандали осквернили могилу Захисника в НовомосковськуУкраїнська

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