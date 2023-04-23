“Валявся попід ногами”: у Дніпрі перехожі знайшли сучасний артснаряд

У Дніпрі містяни знайшли сучасний артснаряд.

У місті час від часу знаходять старі боєприпаси часів Другої світової. Втім, останнім часом почастішали випадки, коли містяни виявляють сучасні вибухові прилади. Днями в житловому секторі знайшли артснаряд. Про це повідомляє телеграм-канал “Дніпро Оперативний. Війна”.

Як розповіли містяни, снаряд буквально “валявся попід ногами”, а саме поблизу стежки, якою місцеві ходять на зупинку громадського транспорту. Знайшли вибуховий прилад біля гаражів на вулиці Донецьке шосе.

Відомо, що на місце події приїхала поліція та вибухотехнічна служба, яка огородила місце поблизу небезпечної знахідки. Піротехніки вилучили снаряд. Як він опинився посеред житлового сектору – невідомо.

Зауважимо, що якщо ви раптом виявили предмет схожий на снаряд/гранату/вибухівку, то ні в якому разі його не треба самостійно переносити/прибирати і взагалі краще відійти від нього подалі та покликати професіоналів.

Нагадаємо, минулого тижня жінка під час прогулянки знайшла посеред дороги небезпечний предмет – артилерійський снаряд. Вона повідомила про свою “знахідку” відповідним службам.

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