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Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордоном

Сьогодні 15:17
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Знайти гарну роботу в США чи Європі та при цьому не виїжджати з Дніпра можна за допомогою ресурсів, де закордонні компанії публікують свої вакансії, а претенденти – резюме. Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-8 популярних сайтів, де можна працевлаштуватись за кордоном і при цьому працювати в себе вдома.

Новости Днепра про Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордоном

У пошуку роботи – головне не дивитись на можливі перші невдачі та  бути активним, тому рекомендуємо розміщувати резюме не на одній платформі, а на всіх відразу. Це збільшить шанси знайти вакансію з гарними умовами та гідною оплатою.

Linkein тут можна знайти вакансії за хештегом, познайомиться з колегами, які могли б порекомендувати вас у своїй компанії та безпосередньо написати HR компанії в якій хотілося б працювати.

Мережа Angel спеціалізується на вакансіях у стартапах. Тут зібрано понад 100 тисяч пропозицій роботи.

Hired – тут немає пропозицій з вакансіями у нашому звичному розумінні. Шукач просто розміщує резюме і чекає, поки на нього відгукнуться роботодавці.

Hubstaff Talent – тут можна знайти віддалену роботу як на повний робочий день, так і часткову зайнятість з погодинною оплатою та фіксованою ставкою.

Платформа Glassdoor допомагає не тільки знайти роботу, публікуючи вакансії, але й дає огляди компаній, а також поради, як пройти співбесіду.

Turing – сайт незвичайний тим, що роботу тут допомагає шукати штучний інтелект. Здобувач розповідає про себе, а «машина» підбирає йому вакансії відповідно до описаних у резюме навиків та побажань від роботодавців.

Indeed – платформа, де здобувач може бачити всі вакансії у тому чи іншому місті за кордоном.

Working Nomads – сайт, де переважно представлені вакансії для програмістів, юристів та викладачів.

 

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Новости Днепра про Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордономУкраїнська Новости Днепра про Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордономРусский

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