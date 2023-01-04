Вакансії за хештегом та допомога штучного інтелекту: як знайти віддалену роботу за кордоном

У пошуку роботи – головне не дивитись на можливі перші невдачі та бути активним, тому рекомендуємо розміщувати резюме не на одній платформі, а на всіх відразу. Це збільшить шанси знайти вакансію з гарними умовами та гідною оплатою.
Linkein тут можна знайти вакансії за хештегом, познайомиться з колегами, які могли б порекомендувати вас у своїй компанії та безпосередньо написати HR компанії в якій хотілося б працювати.
Мережа Angel спеціалізується на вакансіях у стартапах. Тут зібрано понад 100 тисяч пропозицій роботи.
Hired – тут немає пропозицій з вакансіями у нашому звичному розумінні. Шукач просто розміщує резюме і чекає, поки на нього відгукнуться роботодавці.
Hubstaff Talent – тут можна знайти віддалену роботу як на повний робочий день, так і часткову зайнятість з погодинною оплатою та фіксованою ставкою.
Платформа Glassdoor допомагає не тільки знайти роботу, публікуючи вакансії, але й дає огляди компаній, а також поради, як пройти співбесіду.
Turing – сайт незвичайний тим, що роботу тут допомагає шукати штучний інтелект. Здобувач розповідає про себе, а «машина» підбирає йому вакансії відповідно до описаних у резюме навиків та побажань від роботодавців.
Indeed – платформа, де здобувач може бачити всі вакансії у тому чи іншому місті за кордоном.
Working Nomads – сайт, де переважно представлені вакансії для програмістів, юристів та викладачів.
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