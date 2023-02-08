Вагони з опаленням, депо та дві станції: як раніше виглядала дитяча залізниця у Дніпрі (ФОТО)

Дитяча залізниця – один із символів Дніпра. Понад 85 років вона катала всіх маленьких мешканців Дніпра парком, знайомила з роботою машиніста та чергового по станції, тут було підготовлено чимало машиністів, диспетчерів та чергових, які пізніше пішли працювати вже на «Укрзалізницю».

Мала Придніпровська залізниця знаходиться у парку Глоби у Дніпрі. Була відкрита у 1936 році. На той час це був перший такий «атракціон» в Україні та другий у світі. У парку є міні-версія вокзалу- станції, два тунелі – Козацький та Січеславський, протяжністю 10 та 30 метрів, було дві станції – Паркова, де знаходиться керування дорогою та ще одна, а також депо, майже як на справжньому вокзалі.

Дитяча залізниця –це зменшена копія справжньої залізниці. Вона була обладнана телеграфом, на станціях були гучномовці.

Під час Другої світової війни шлях був практично повністю зруйнований. Окупанти спалили станції, розібрали рейки та знищили техніку. 1944 року її відновили, але не до кінця. Так залізниця втратила одну станцію, але зберегла початкову довжину маршруту – 1,6 км. Планувалося його збільшити до 3 км, але це залишилося лише у планах. Пізніше було ліквідовано депо.

Спеціально для дитячої залізниці на місцевому вагоноремонтному заводі було збудовано два вагони. Вони були обладнані електроосвітленням та опалювалися. Кататися потягом діти могли і взимку, і влітку.

Мала Придніпровська дорога з’явилася у парку не як атракціон, а насамперед як профорієнтаційний напрямок для школярів. Діти могли ознайомитися з роботою диспетчера, залізничника, машиніста, вагоновожатого, провідника, чергового станції та почати вивчати ці спеціальності з самого дитинства. Дітям видавали форму та посвячували у всі тонкощі роботи залізниці.

«У свій час брат навчався на цій дорозі, а я за ним пішла туди і я. Було цікаво. Працювала провідником вагона та на стрілці. Після зміни був обов’язковий «розбір польотів». Адже всі там навчалися і треба було знати та розуміти весь процес роботи залізниці. Було цікаво», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Тетяна Кулаковська.

Але в останні роки дитяча залізниця працювала дедалі менше, поки зовсім не зупинилася. 2021 року поїзд від станції від’їжджав лише двічі.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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