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  • “Вагнерівці” підуть з Бахмуту, через нестачу боєприпасів: що кажуть в ЗСУ

“Вагнерівці” підуть з Бахмуту, через нестачу боєприпасів: що кажуть в ЗСУ

Сьогодні 13:48
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Євген Пригожин заявив про вихід "вагнерівців" з Бахмуту 10 травня. У ЗСУ прокоментували.

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Очільник “вагнерівців” Євген Пригожин опублікував чергове звернення до росіян, в якому заявив, що його найманці підуть з Бахмуту. Причина – снарядний голод. За його словами, бойовики ПВК “Вагнер” покинуть місто 10 травня.

Зауважимо, що Пригожин вже неодноразово записував відео-звернення і казав про снарядний голод в найманців, які зараз атакують ЗСУ в Бахмуті. Раніше він знімав відео на фоні гори трупів, кажучи про те, що це втрати “вагнерівців” за декілька днів.

Цього разу лідер “вагнерівців” заявив, що повністю передасть місто кадровим російським військовим. 

Я виводжу підрозділи ПВК “Вагнер” з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель, – пряма мова лідера “вагнерівців”.

Що кажуть в ЗСУ

Якщо коротко, у ЗСУ не вірять заявам Пригожина, бо він неодноразово казав про снарядний голод, якого насправді немає, адже місто активно обстрілюють зі всіх наявних видів озброєння. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграмі зазначила, що ЗСУ знищили склад з боєприпасами “вагнерівців”, але бойовики збирають туди резерви та не полишають спроб захопити місто до 9 травня. 

У коментарі виданню ВВС, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що у “вагнерівці” закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Крім цього, тривають внутрішні чвари між очільником ПВК та ВС РФ. 

Російське міноборони не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б, тому вони шукають причини щоб піти, – каже Череватий.

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