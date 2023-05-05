“Вагнерівці” підуть з Бахмуту, через нестачу боєприпасів: що кажуть в ЗСУ

Євген Пригожин заявив про вихід "вагнерівців" з Бахмуту 10 травня. У ЗСУ прокоментували.

Очільник “вагнерівців” Євген Пригожин опублікував чергове звернення до росіян, в якому заявив, що його найманці підуть з Бахмуту. Причина – снарядний голод. За його словами, бойовики ПВК “Вагнер” покинуть місто 10 травня.

Зауважимо, що Пригожин вже неодноразово записував відео-звернення і казав про снарядний голод в найманців, які зараз атакують ЗСУ в Бахмуті. Раніше він знімав відео на фоні гори трупів, кажучи про те, що це втрати “вагнерівців” за декілька днів.

Цього разу лідер “вагнерівців” заявив, що повністю передасть місто кадровим російським військовим.

Я виводжу підрозділи ПВК “Вагнер” з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель, – пряма мова лідера “вагнерівців”. Що кажуть в ЗСУ

Якщо коротко, у ЗСУ не вірять заявам Пригожина, бо він неодноразово казав про снарядний голод, якого насправді немає, адже місто активно обстрілюють зі всіх наявних видів озброєння. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграмі зазначила, що ЗСУ знищили склад з боєприпасами “вагнерівців”, але бойовики збирають туди резерви та не полишають спроб захопити місто до 9 травня. У коментарі виданню ВВС, речник Східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив, що у “вагнерівці” закінчуються не боєприпаси, а бойовики. Крім цього, тривають внутрішні чвари між очільником ПВК та ВС РФ.

Російське міноборони не відправляє “вагнерівцям” підмогу в такій кількості, як їм хотілося б, тому вони шукають причини щоб піти, – каже Череватий.

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