Вагітна військовослужбовиця з Дніпропетровщини втекла з військової частини

Військова з Павлограда втекла з розташування військової частини в Донецькій області. Дівчина була вагітна.

У червні 2022 року дівчина, яка служить на посаді санітарного інструктора, самовільно залишила розташування військової частини. Дозвіл командира на це вона не отримала. Військова поїхала додому до Павлограда і місяць проводила час на свій розсуд.

У липні 2022 року вона сама прийшла до Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону. Як пояснила дівчина, покинути службу її змусила необхідність відвідати лікаря, оскільки вона на той момент була вагітна. Далі вона втратила дитину, після чого перебувала у депресивному стані. В даний час вона знову вагітна, у скоєному кається, проте її вчинок був викликаний її фізіологічним станом.

Суд призначив військовослужбовцеві штраф у розмірі 70 000 гривень.

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