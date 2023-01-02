В’їхала на подвір’я храму: подробиці інциденту з п’яною водійкою на Червоному Камені

Сьогодні містяни налякано тікали врізнобіч в одному з районів міста. Але причина тому не ворожий обстріл, а водій автомобіля Citroen.

Подробиці повідомили патрульні поліцейські.

А починалося все так. На лінію 102 звернулись громадяни, які повідомили, що затоноване авто Citroen кружляє містом, порушуючи ПДР та створює аварійні ситуації.

За лічені хвилини патрульні виявили вказаний автомобіль та за допомогою спецсигналів наказали водію зупинитися. Проте вимога була проігнорована та автівка рвонула вперед, неодноразово наражаючи інших на небезпеку.

Поліцейські заблокували авто неподалік місцевої церкви. Не реагуючи на вимоги патрульних, водійка, пошкодивши два службові автомобілі, продовжила рух та заїхала на територію церкви. Та і надалі не зупинялась: дрифтувала, не зменшуючи швидкість та не зважаючи на те, що на території було багато людей.

Оскільки такі дії загрожували життю й здоров’ю оточуючих та поліцейських, патрульні застосували вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу. Автомобіль зупинили та виявили, що жінка за кермом авто перебувала у неадекватному стані. А в салоні — ще й налякана дитина. Порушницю затримали та доставили для подальших дій до райвідділку. Кермувальниця мала ознаки сп’яніння.

Хлопчика патрульні заспокоїли, передали медикам, які його оглянули. Згодом дитину передали рідним, які приїхали на місце події.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жінці.

Від дій водійки, на щастя, люди не постраждали.

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