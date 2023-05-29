В якому стані постраждалі після сьогоднішнього удару по Дніпропетровщині: рублені рани та черепно-мозкові травми

Сьогодні вдень під час тривоги росіяни вдарили по Покровській громаді, що в Синельниківському районі.

Внаслідок атаки 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Крім того, побиті магазин та заправка.

На жаль, загинула 51-річна жінка. 10 людей отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, в якому стані потерпілі.

За його словами, троє – «важкі». Решта – у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.

Більшість постраждалих «швидкі» доправили до лікарень Запорізької області.

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов відреагував на ракетний терор росіян: “Наша відповідь не забариться”.

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