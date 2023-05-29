В якому стані постраждалі після сьогоднішнього удару по Дніпропетровщині: рублені рани та черепно-мозкові травми

Внаслідок атаки 2 приватні будинки зруйновані, 30 – потрощені. Крім того, побиті магазин та заправка.
На жаль, загинула 51-річна жінка. 10 людей отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. Постраждалих госпіталізували.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, в якому стані потерпілі.
За його словами, троє – «важкі». Решта – у стані середньої тяжкості. У людей вогнепальні поранення, переломи, рублені рани та черепно-мозкові травми.
Більшість постраждалих «швидкі» доправили до лікарень Запорізької області.
Не пробачимо! Помстимося!
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