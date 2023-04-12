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  • В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу Нікополя

В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу Нікополя

Сьогодні 18:06
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Сьогодні, 12 квітня, росіяни вкотре обстріляли Нікополь.

Новости Днепра про В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу Нікополя

Ворожі снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.
 
На жаль, постраждали 4 пенсіонерів. Двоє, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуються вдома. 72-річних чоловіка та жінку, яких дістали з-під завалів рятувальники, госпіталізували. Стан постраждалої важкий, чоловіка середньої важкості.
 
Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Новости Днепра про В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу Нікополя

Ось з ким насправді воює армія рф. На фото, зробленому вранці, – літня жителька Нікополя, яка має хронічні проблеми зі здоров’ям та прикута до інвалідного візка. Сьогодні будинок, де вона мешкала разом з чоловіком, було зруйновано залпами російських гармат. З-під уламків подружжя врятували фахівці ДСНС. Наразі обоє перебувають в лікарні та отримали необхідну медичну допомогу. Стан постраждалої важкий, чоловіка середньої важкості, – зазначив він.
 
А так фахівці ДСНС рятували літнє подружжя:
Не пробачимо! Помстимося!

Новости Днепра про В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу НікополяУкраїнська

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