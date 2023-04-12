В якому стані пенсіонери, які постраждали під час сьогоднішнього обстрілу Нікополя

Ворожі снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто.
На жаль, постраждали 4 пенсіонерів.
Двоє, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуються вдома. 72-річних чоловіка та жінку, яких дістали з-під завалів рятувальники, госпіталізували. Стан постраждалої важкий, чоловіка середньої важкості.
Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Ось з ким насправді воює армія рф. На фото, зробленому вранці, – літня жителька Нікополя, яка має хронічні проблеми зі здоров’ям та прикута до інвалідного візка. Сьогодні будинок, де вона мешкала разом з чоловіком, було зруйновано залпами російських гармат. З-під уламків подружжя врятували фахівці ДСНС. Наразі обоє перебувають в лікарні та отримали необхідну медичну допомогу. Стан постраждалої важкий, чоловіка середньої важкості, – зазначив він.
А так фахівці ДСНС рятували літнє подружжя: