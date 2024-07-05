В Укренерго відповіли, чи правда, що тривалість відключень світла буде залежати від міста

В Укренерго спростували черговий фейк про відключення світла.

Нещодавно у мережі поширили інформацію про «зональні» відключення світла. Стверджувалося, що начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це неправда.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

Там зазначили, що це ІПСО та вигадка, яку поширюють телеграм-канали, щоб набрати підписників.

“Обережно, нова брехня і фейк. Цього разу – вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм канали, на яких не буде правдивої інформації”, – написали в Укренерго.

Там закликали громадян уважно перевіряти інформацію щодо відключень світла та користуватися лише офіційними джерелами: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго.

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