Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордон

В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордон

Сьогодні 19:21
просмотров

У мережі розганяють російське ІПСО про те, що Україна продає електроенергію і саме тому люди сидять без світла.
Новости Днепра про В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордон

 

У мережі знову розганяють фейк про те, що нібито електроенергію з України продають за кордон. На цей раз невідомі розповсюджують лист від керівника Укренерго Кудрицького до міністерства енергетики. Там також згадується Рада директорів Укренерго, якої не існує. 

“Рада директорів” є в російського оператора мереж, від яких Україна від’єдналась 24 лютого назавжди.

Це чергова невдала спроба переконати громадян, ніби-то у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж https://bit.ly/3PzjFoM, – зазначили в Укренерго.

Новости Днепра про В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордон

Новости Днепра про В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордонУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистеми
    новини України
    Сьогодні 12:29
    Працюють всі АЕС, окрім Запорізької: Укренерго про стан енергосистеми

    Україна оговтується після обстрілів 16 грудня.

    Тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується
    новини України
    11.12.2022 20:23
    Тарифи на електроенергію можуть підвищити вдвічі: кого стосується

    "Укренерго" пропонує більш ніж вдвічі збільшити тарифи на електроенергію для…

    Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо
    Новини Дніпра
    05.12.2022 16:25
    Восьма масова ракетна атака на Україну: що відомо

    Україна пережила чергову ракетну атаку.

    Наверх