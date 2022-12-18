В Укренерго спростували заяву про те, що українську електроенергію продають за кордон

У мережі знову розганяють фейк про те, що нібито електроенергію з України продають за кордон. На цей раз невідомі розповсюджують лист від керівника Укренерго Кудрицького до міністерства енергетики. Там також згадується Рада директорів Укренерго, якої не існує.
“Рада директорів” є в російського оператора мереж, від яких Україна від’єдналась 24 лютого назавжди.
Яна Юхименко
Це чергова невдала спроба переконати громадян, ніби-то у відключеннях електроенергії винні енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії не відбувається з 11 жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж https://bit.ly/3PzjFoM, – зазначили в Укренерго.
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