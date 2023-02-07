В Укренерго назвали дату, коли в Дніпрі та області цілий день не вимикатимуть світло

У Дніпрі один день не вимикатимуть світло.

Як повідомили в Укренерго, починаючи з 8 лютого в областях України будуть вимірювати фактичне споживання електроенергії. Через це у кожному регіоні на один день скасують графіки відключень світла.

З хорошого – один день світла буде багато, з поганого – дещо знизяться ліміти для областей, де не проводять вимірювання, тобто решту днів його буде менше. Так, 16 лютого в Дніпрі та області не вимикатимуть світло весь день. Проте радіти рано, в Укренерго зазначили, що графік може змінитися, якщо нас знову обстріляють чи виникнуть аварійні ситуації.

В результаті вимірювання Укренерго дізнається, скільки треба світла споживачам за нормальних умов. Тому що після лютого 2022 сильно змінилась кількість населення та переїхав бізнес. Тобто нормальне споживання зараз – це вже інші цифри, ніж рік тому.

В Укренерго сподіваються, що завдяки цим вимірам, потім зможуть більш ефективно розподіляти ліміти на електроенергію за областями.

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