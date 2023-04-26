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  • В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

Сьогодні 13:51
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В Україні очікуються заморозки.

Новости Днепра про В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

На Україну насунув циклон Udo, який принесе заморозки. Холодне повітря задіне західні області, де похолодає до +8, а місцями будуть заморозки до 0 градусів. 

Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини – там завтра є ймовірність невеликого дощі та дещо “осядуть” градуси, – пише синоптикиня Наталка Діденко. 

А ось на решті території України, 26 квітня, поки що втримається тепла погода. Можливе незначне похолодання в четвер, але на півдні все ще буде до +20. 

Вдень 27-го квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Кропивницький-Одещина, максимально лише +9+12 градусів.

У центральних та південних областях значно тепліше – до +15. Втім, настрій зіпсують дощі, які знову навідаються майже на всю територію України. Потепліє з 1-го травня.

Новости Днепра про В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

Що з погодою в Дніпрі?

На щастя, холодний циклон омине нашу область, але не зовсім. Заморозків не буде, але комфортні літні +20 підуть на декілька днів. Температура повітря прогріватиметься лише до +10-13 градусів тепла. Знову потепліє з 1 травня.

Новости Днепра про В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

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Новости Днепра про В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в ДніпріУкраїнська

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