В Україну суне циклон Udo, який принесе заморозки: чи вплине він на погоду в Дніпрі

В Україні очікуються заморозки.

На Україну насунув циклон Udo, який принесе заморозки. Холодне повітря задіне західні області, де похолодає до +8, а місцями будуть заморозки до 0 градусів.

Частково ця нова повітряна маса торкнеться Вінниччини, Житомирщини, Київщини та Одещини – там завтра є ймовірність невеликого дощі та дещо “осядуть” градуси, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

А ось на решті території України, 26 квітня, поки що втримається тепла погода. Можливе незначне похолодання в четвер, але на півдні все ще буде до +20.

Вдень 27-го квітня найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-Черкащина-Кропивницький-Одещина, максимально лише +9+12 градусів.

У центральних та південних областях значно тепліше – до +15. Втім, настрій зіпсують дощі, які знову навідаються майже на всю територію України. Потепліє з 1-го травня.

Що з погодою в Дніпрі?

На щастя, холодний циклон омине нашу область, але не зовсім. Заморозків не буде, але комфортні літні +20 підуть на декілька днів. Температура повітря прогріватиметься лише до +10-13 градусів тепла. Знову потепліє з 1 травня.

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