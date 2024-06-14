В Україну повернули тіла 254 загиблих Героїв

В Україну репатріювали тіла полеглих Оборонців.

Про це повідомили у публікації Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями, – йдеться у дописі.

У публікації доповіли, що були повернені тіла “221 Захисника, які воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих Оборонця з Луганського напрямку та 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території рф”.

Після встановлення особ загиблих судово-медичними експертами, їх передадуть близьким для гідного поховання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з полону повернулися чотири жителя Дніпропетровщини.

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