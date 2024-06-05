В Україні зняли з розгляду законопроект про створення Військової поліції: в чому причина

Верховна Рада зняла з розгляду законопроекти про Військову поліцію.

Як зазначає УНІАН, під час брифінгу народний депутат від партії “Голос” Андрій Осадчук пояснив, про що саме йдеться в законопроекті та чому відклали його розгляд.

Законопроект про створення Військової поліції був знятий з порядку денного з формулюванням “для продовження консультацій з цього питання, – зазначив депутат та додав, що історія зі створення системи військової юстиції триває вже роками.

За словами нардепа, Військова служба не справляється з навантаженням правопорушень та злочинів військових в армії, адже кількість військовослужбовців у лавах ЗСУ велика. Хоча вирішенням цих питань мало би займатися Державне бюро розслідувань, нардеп зауважує, що у них “фактично ускладнений або унеможливлений доступ, наприклад, до лінії фронту, до лінії бойових дій”.

Тож у Верховній Раді останнім часом працювали над тим, аби “змайструвати якусь компромісну структуру, яка могла б допомогти вирішити всі ці питання, пов’язані з правопорушеннями в Збройних силах України”. Отже відповідний законопроект мав би полегшити процеси розглядання питань військових правопорушень та військових злочинів.

Чомусь це вирішили назвати законопроектом про створення Військової поліції. Хоча слова мають значення і цей законопроект точно не про поліцію в найширшому розумінні цього слова. Як визнали деякі мої колеги, це “гібридна пропозиція”… По великому рахунку, пропозиція була створити на базі Військової служби правопорядку певний орган, який вирішили назвати Військова поліція. Який би мав додаткові повноваження, перше за все, ОРД – оперативно-розслідувальна діяльність, який би допомагав якимось чином ДБР розслідувати злочини, – пояснив Осадчук.

За його словами причиною відкладання законопроекту є те, що він все ще “сирий” та потребує виправлень.

Він сьогодні стояв в порядку денному. Але після дуже, скажімо так, емоційних дискусій в залі між представниками монокоаліції і іншими фракціями, монокоаліція зрозуміла, що шансів на проходження, напевно, немає, тому його сьогодні зняли, – сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні зареєстрували законопроект про Військову поліцію та зазначали, що у випадку прийняття закону службовці Військової поліції зможуть проникати до житла та зупиняти рух транспорту.

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