В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Сьогодні, 2 травня, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Дію воєнного стану та мобілізації продовжують від 20 травня — тобто до 18 серпня.

Продовження воєнного стану підтримали 324 народні депутати…

…а мобілізації — 333 парламентарі.

Нагадаємо, в Україні продовжують воєнний стан та мобілізацію вже всьоме. Такі рішення вже ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

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