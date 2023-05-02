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В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Сьогодні 16:21
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Сьогодні, 2 травня, депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Дію воєнного стану та мобілізації продовжують від 20 травня — тобто до 18 серпня.

Продовження воєнного стану підтримали 324 народні депутати…

Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

…а мобілізації — 333 парламентарі.

Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиці

Нагадаємо, в Україні продовжують воєнний стан та мобілізацію вже всьоме. Такі рішення вже ухвалювали 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня, 16 листопада та 7 лютого.

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Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиціУкраїнська Новости Днепра про В Україні знову продовжили воєнний стан та мобілізацію: подробиціРусский

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