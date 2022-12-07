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В Україні змінюють умови зняття готівки в банкоматах: що нового

Сьогодні 18:45
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Національний банк України висунув жорсткі вимоги щодо роботи банків під час можливого блекауту. Крім того, НБУ ініціював впровадження "банкоматного національного роумінгу".

Новости Днепра про В Україні змінюють умови зняття готівки в банкоматах: що нового

Як це працюватиме, і що це дасть клієнтам банків, розповіла прес-служба НБУ.

Нацбанк вимагає від усіх банків, які працюють в Україні, щоб вони визначилися з відділеннями, які продовжуватимуть роботу у разі тривалого тотального блекауту. Такі відділення мають бути у кожному регіоні, де є банк. І від кожного банку під час блекауту має бути не менше ніж 35% працюючих відділень. На базі цих банків буде створено систему Power Banking – сукупність банків, у яких можна буде отримати фінансові послуги в умовах тривалого відключення світла.

При цьому всі чергові відділення мають бути оснащені:

  • автономними джерелами живлення, що дозволить їм працювати незалежно від наявності електроенергії;
  • супутниковими засобами зв’язку;
  • додатковими терміналами та банкоматами;
  • збільшеним запасом готівки.
Крім того, вони повинні бути доукомплектовані додатковим персоналом за рахунок тих відділень, які не будуть працювати в блекаут.
 

НБУ пропонує всім банкам встановити єдині розширені ліміти та скасувати сплату додаткової комісії при знятті готівки в банкоматі “не рідного” банку.

“Це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до своїх коштів. Найбільші банки вже приєдналися до цієї ініціативи”, – йдеться у повідомленні.

При цьому якщо банкомати відключаться, клієнти повинні мати можливість отримати готівку в касі банку. Адреси всіх працюючих відділень банків мають бути у широкому доступі.

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Новости Днепра про В Україні змінюють умови зняття готівки в банкоматах: що новогоУкраїнська Новости Днепра про В Україні змінюють умови зняття готівки в банкоматах: що новогоРусский

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